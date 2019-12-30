С неожиданным новогодним обращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что украинцы разные. Президент призвал страну к объединению.

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