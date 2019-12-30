Политика

LentaChel.ruLentaChel.ruЗеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться

С неожиданным новогодним обращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что украинцы разные. Президент призвал страну к объединению.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны к объединению

Эхо Москвывчера в 20:04

Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению

Газета.Ruвчера в 18:55

Зеленский призвал объединиться «ватников» и «бандеровцев»

News.ruвчера в 19:38

Зеленский поздравил граждан Украины с Новым годом, призвав всех к единению

REGNUM00:11

«Нам нужно научиться быть единой страной каждый день». Зеленский в новогоднем обращении рассказал о национальной идее Украины

Дождь05:19

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться

LentaChel.ru02:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Газета.Ru 07:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
URA.Ru вчера в 17:36
Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Экономика

Пенсии в РФ с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсии неработающих пенсионеров выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом информирует Пенсионный фонд России.
Политическая Экспертиза 03:52
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 30.12.19 в 05:57
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Культура

Стало известно, какой канал покажет «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь

Многих традиционно волнует вопрос: на каком канале в этом году искать любимый фильм на этот праздник – «Иронию судьбы».
Deita.ru 30.12.19 в 17:54
Политика

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА

Легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 29.12.19 в 06:22
Политика

Медведев и Лукашенко договорились о поставках нефти в Белоруссию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о конкретных поставках нефти в Белоруссию при отсутствии нефтегазовых контрактов.
Ридус вчера в 09:06
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

Вести.Ru вчера в 10:11
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Экономика

В России подорожали водка и коньяк

В России с 1 января увеличились минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия.
Клопс 06:40
Общество

В МЧС рассказали об опасности новогодних елок

При выборе электрических украшений для елки необходимо использовать только сертифицированные товары, резюмируют в МЧС.
РИА Новости 02:58
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Общество

После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей

Первым оказался мальчик, который родился в 04:15 в Липецком городском перинатальном центре. Там же приняли и девочку в 11:25.
Gorod48 04:30
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Популярная механика 30.12.19 в 23:30
Футбол

Агент Погба: «„МЮ“ загубил бы даже Марадону и Пеле»

Мино Райола: «Надеюсь, через год Погба будет играть за «МЮ», борющийся за победу в АПЛ и ЛЧ»
Sports.ru 05:54
Политика

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
РБК 30.12.19 в 16:42
Культура

Охлобыстин высказался по поводу участия Асмус в эротической сцене

В первую очередь, все обсуждают эротическую сцену с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского.
Inc-news.ru вчера в 05:20
Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Транспорт

В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
АБН 05:13
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное