Политика
LentaChel.ruЗеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться
С неожиданным новогодним обращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что украинцы разные. Президент призвал страну к объединению.
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Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению
Газета.Ruвчера в 18:55
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