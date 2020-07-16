Политика
RT на русскомЗеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Киберспорт
Destiny 2: Beyond Light отложили до 10 ноября
Игромания.ру 13:16
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Газета.Ru вчера в 01:40
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ 13:57
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Происшествия
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:56
Футбол
«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Состоялись два матча 36-го тура АПЛ.
Sport24.ru 14:53
Здоровье
В районе зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом
На 15 июля в районе лабораторно подтвержденных случаев заболевания СОVID-19 насчитывается 44 человека.
Октябрьская искра 00:14
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Политика
Зеленский назвал кандидата в мэры Киева от партии власти
Победителем праймериз парламентской фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» для участия в выборах городского головы (мэра) Киева стала депутат Ирина Верещук, заявил на брифинге украинский президент Владимир Зеленский.
Rambler News Service 14:54
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Футбол
«Уфа» без своих лидеров с минимальным счетом уступила «Динамо»
В 29-м туре чемпионата России «Уфа» на домашнем поле не смогла добиться положительного результата в игре против своего главного преследователя — московского «Динамо».
Уфа1.ру 14:33
Экономика
Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса
Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» отправили под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова.
RT на русском вчера в 11:46
Происшествия
Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.
Российская газета 07:52
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Европейский союз сократил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию, говорится в заявлении Совета ЕС.
РИА Новости 10:17
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
RuNews24.ru 09:28
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Культура
Отбор прошла жительница Липецкой области в шоу «Голос 60+»
Обозреватель Врн 13:52
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55