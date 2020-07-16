Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

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