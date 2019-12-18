Политика
REGNUMЗеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.
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Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Политика
В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа
Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Экономика
Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке
Закрытие сделки по продаже Ipsco высвободит средства, необходимые ТМК для снижения долговой нагрузки в целом по компании, уверен эксперт.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv
Помимо портала lostfilm.tv доступ на основании решения суда по этому иску должен быть ограничен к ресурсам: filmhd1080net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tractor.in, retre.org, turboserial.net, lostfilm.tv.
Политика
Володин подвёл итоги работы Госдумы в 2019 году
Об итогах работы Госдумы в 2019 году спикер палаты Вячеслав Володин рассказал парламентским журналистам в последний пленарный день уходящего года.
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Общество
«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала, как работала официанткой
Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Политика
Власти Эстонии угрожают увольнением сотрудникам Sputnik Estonia
Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Экономика
Россия в 2019 году собрала зерна в чистом весе 120,6 млн тонн
Россия в 2019 году собрала 120,6 млн тонн зерна (в весе после доработки), что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации
Государственная дума в третьем чтении приняла закон, который приравнивает сжигание мусора к его утилизации.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Политика
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии
Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.