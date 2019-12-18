Политика

REGNUMREGNUMЗеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке
 документа на сайте Верховной рады.
РБК08:26

Подробнее о событии

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

ТАСС08:49

Зеленский на год продлил особый статус Донбасса

Коммерсантъ08:59

Зеленский переподписал закон об особом статусе Донбасса

Lenta.ru08:55

Президент Украины подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

Телеканал 360°09:07

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РБК08:41

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

RT на русском08:40

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РИА Новости08:35
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Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Pravda.Ru вчера в 09:16
Политика

В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа

Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
RT на русском 10:32
Общество

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
РБК 10:29
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM вчера в 17:28
Экономика

Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке

Закрытие сделки по продаже Ipsco высвободит средства, необходимые ТМК для снижения долговой нагрузки в целом по компании, уверен эксперт.
Ведомости 03:58
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Общество

Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv

Помимо портала lostfilm.tv доступ на основании решения суда по этому иску должен быть ограничен к ресурсам: filmhd1080net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tractor.in, retre.org, turboserial.net, lostfilm.tv.
Российская газета 10:34
Политика

Володин подвёл итоги работы Госдумы в 2019 году

Об итогах работы Госдумы в 2019 году спикер палаты Вячеслав Володин рассказал парламентским журналистам в последний пленарный день уходящего года.
Парламентская газета 05:29
Космос

В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце

Южный Федеральный вчера в 13:43
Армия и оружие

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Lenta.ru 03:42
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Общество

«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала, как работала официанткой

Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой.
Телепрограмма 16 декабря в 07:56
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru 16 декабря в 05:11
Политика

Власти Эстонии угрожают увольнением сотрудникам Sputnik Estonia

Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Вести.Ru 10:32
Экономика

Россия в 2019 году собрала зерна в чистом весе 120,6 млн тонн

Россия в 2019 году собрала 120,6 млн тонн зерна (в весе после доработки), что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.
Интерфакс 08:51
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru 06:35
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Общество

Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, который приравнивает сжигание мусора к его утилизации.
Политсовет 04:21
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Биатлон

Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Sport.ru 06:14
Политика

Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 05:58
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