с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Политика В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.

Общество В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.

Транспорт Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Экономика Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке Закрытие сделки по продаже Ipsco высвободит средства, необходимые ТМК для снижения долговой нагрузки в целом по компании, уверен эксперт.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Общество Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv Помимо портала lostfilm.tv доступ на основании решения суда по этому иску должен быть ограничен к ресурсам: filmhd1080net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tractor.in, retre.org, turboserial.net, lostfilm.tv.

Политика Володин подвёл итоги работы Госдумы в 2019 году Об итогах работы Госдумы в 2019 году спикер палаты Вячеслав Володин рассказал парламентским журналистам в последний пленарный день уходящего года.

Армия и оружие Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.

Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Политика Власти Эстонии угрожают увольнением сотрудникам Sputnik Estonia Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Общество Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации Государственная дума в третьем чтении приняла закон, который приравнивает сжигание мусора к его утилизации.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.