Политика
Российская газетаПрезидент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей. Соответствующее решение, подготовленное Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, было оформлено в виде указа президента Украины и опубликовано в ночь с 14 на 15 мая.
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Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова
Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
Коммерсантъ 11:14
Армия и оружие
«Подопытный кролик»: украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США
На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства.
Российская газета 06:01
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Футбол
«Ньюкасл» намерен подписать трех игроков «Ювентуса»
«Ньюкасл» планирует усилиться тремя полузащитниками «Ювентуса» — Адриеном Рабьо, Аароном Рэмзи и Дугласом Костой.
Soccer.ru 15:39
Общество
ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей
Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Политика Сегодня вчера в 13:57
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда 18:00
Общество
Новый мост через Зею начнут строить с левого берега круглосуточно
ИА Порт Амур 00:12
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Политика
В Раде заявили о падении мощности работающих блоков украинских АЭС
Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума.
RT на русском 19:15
Общество
Проведение ЕГЭ вновь перенесут на более поздний срок
Сроки проведения единого государственного экзамена в этом году перенесут с 8 июня на более поздний срок.
78.ru вчера в 06:30
Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета 07:23
Общество
Омбудсмен Украины назвал ужасным ситуацию с суррогатным материнством
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с десятками находящихся в Киеве младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.
РЕН ТВ 18:29
Общество
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
Экономика
Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе
Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 19:15
Футбол
Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года
Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.
REGNUM 11:01
Интернет
Chrome скоро начнёт блокировать «прожорливую» рекламу
В браузере Chrome скоро стартует блокировка рекламы, которая расходует много трафика или системных ресурсов.
Игромания.ру 16:50
Общество
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:33
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Авто
Минивэн GAC GN8 появится в России в июне
Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8.
Автостат 03:53
Хоккей
«Трактор» заключил контракты с Рубинчиком и Алексеевым
«Трактор» подписал контракты с защитником Марком Рубинчиком и нападающим Ярославом Алексеевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Sport24.ru 09:48