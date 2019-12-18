Политика

REGNUMREGNUMЗеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке
 документа на сайте Верховной рады.
РБК08:26

Подробнее о событии

Президент Украины подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

Телеканал 360°09:07

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РБК08:41

Зеленский переподписал закон об особом статусе Донбасса

Lenta.ru08:55

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

ТАСС08:49

Зеленский на год продлил особый статус Донбасса

Коммерсантъ08:59

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

RT на русском08:40

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РИА Новости08:35
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Экономика

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Комсомольская правда 13:22
Армия и оружие

В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

Российская газета 14:53
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала Собчак, сколько заработала у Максима Фадеева

Певица Наргиз Закирова, которая стала героиней нового выпуска Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», рассказала ведущей, сколько ей удалось заработать благодаря сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым.
78.ru 03:56
Общество

Электромобили Tesla Model 3 подешевеют на 20% и более

Tvoe-avto.com 05:45
Политика

В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США

18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 01:30
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Известия 13:52
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru 01:22
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия 13:19
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Армия и оружие

В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Известия вчера в 18:11
Общество

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке

Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
БИЗНЕС Online вчера в 08:14
Политика

Бабченко рассказал, что его выдворили из Израиля

РЕН ТВ 07:46
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 04:46
Кино

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Комсомольская правда вчера в 03:00
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 13:46
Общество

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
Спорт

Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Свободная Пресса 05:54
Общество

Росгвардия вдвое сократила сумму требований к оппозиции из-за митингов

Сумма требований, которую Росгвардия выставила оппозиционерам в связи с митингами в конце июля — августе в Москве, сократилась вдвое — с 4,9 млн руб. до 2,4 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.
РБК 12:24
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Гаджеты

Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13

Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
3DNews 05:07
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
REGNUM 14:39
Политика

В российском МИДе оценили проект о децентрализации Украины

Поправки в конституцию Украины о децентрализации страны и проект продления на год закона об особом статусе Донбасса требуют пояснения, говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии.
РБК 08:03
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 08:29
Кино

Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Аргументы и Факты 16 декабря в 23:44
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