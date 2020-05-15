Политика

REGNUMREGNUMЗеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине

Напомним, запрет на использование российских ресурсов был введён на Украине в 2017 году. Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко потребовал от Зеленского продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.
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Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине

Евразия Daily00:39

Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей

RT на русском00:04

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

РИА Новостивчера в 22:28

Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты

Вести.Ruвчера в 19:10

Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей

Российская газетавчера в 19:00

Власти Украины продлили запрет российских соцсетей и сайтов

Московский Комсомолецвчера в 18:35

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

ТАССвчера в 17:35
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
4,5K
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Здоровье

Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
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Футбол

Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива»

Профиль вчера в 10:57
Армия и оружие

Греческий и турецкий истребители практически столкнулись

Греческий и турецкий истребители практически столкнулись над Эгейским морем.
Piter.tv 01:17
2
Общество

Медики выявили новых зараженных коронавирусом кузбассовцев

По данным на утро пятницы, 15 мая, в Кузбассе выявлены новых зараженных смертоносным китайским вирусом.
VSE42.RU 00:12
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
1,5K
Политика

Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа

Например, видный сенатор-республиканец Линдси Грэм является как автором нескольких антироссийских законопроектов, так и главным сторонником введения санкций против Китая, и если предположить, что в обоих случаях будет использован один и тот же стандарт, то никаких шансов избежать санкций у Пекина нет.
РИА Новости 01:00
3
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
27
Общество

Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты

Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
5
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Экономика

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
206
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
9
Энергетика

Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства

California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
4
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,9K
Общество

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости вчера в 13:44
48
Здоровье

В Свердловской области возобновят вакцинацию детей

По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев в муниципалитетах возобновляется вакцинопрофилактика детей.
Областная газета 01:49
3
Политика

В России ответили на обвинения НАТО в информационной атаке на Запад

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:42
96
Здоровье

Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
22
Происшествия

В Удмуртии при столкновении трех автомобилей погиб человек

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Завьяловском районе Удмуртии, в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе ребенок.
ТАСС вчера в 16:07
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
53
Общество

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
813
Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
704
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
93
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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