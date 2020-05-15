Напомним, запрет на использование российских ресурсов был введён на Украине в 2017 году. Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко потребовал от Зеленского продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.

Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине

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