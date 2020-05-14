Политика
RT на русскомЗеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей
Эксперты отмечают, что запрет российских соцсетей непопулярен среди украинцев, которые продолжают находить способы обхода блокировки. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий в стране запрет доступа к ряду российских сайтов и социальных сетей.
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Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Армия и оружие
Греческий и турецкий истребители практически столкнулись
Турецкий и греческий истребители F-16 практически столкнулись над Эгейским морем.
Lenta.ru вчера в 20:57
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
Общество
В мире появится первый триллионер
Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером.
Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
Общество
В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском вчера в 16:10
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science вчера в 04:07
Общество
Доля «удаленных» работников выросла в восемь раз в России
Доля работающих удаленно жителей России во время режима самоизоляции увеличилась в восемь раз, говорят данные совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group.
Вестник Кавказа 00:27
Хоккей
«Россияне пили виски в самолете. Их посадили в обезьянник, требовали извинений, угрожали депортацией». Хоккеист Задоров — о поездке детской команды в Монреаль
Спорт-Экспресс вчера в 17:45
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM вчера в 17:03
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Политика
США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма
В американский список стран-спонсоров терроризма Кубу внесли в 1982 году, вычеркнули в 2015-ом.
Эхо Москвы вчера в 19:07
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 13 мая в 00:34
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
RT на русском 13 мая в 05:48
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском 12 мая в 12:53
Гаджеты
Росс Янг раскрыл характеристики Note 20 и Note 20 Plus
Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.
МИТ вчера в 09:50
Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
Авто
Государство поддержит спрос на машины 20 миллиардами
На поддержку отрасли и спроса на автомобили правительство направит дополнительно 20,5 млрд рублей сверх тех сумм, что были выделены ранее.
Драйв вчера в 03:03
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий 13 мая в 18:21
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Общество
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02