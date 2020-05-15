Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
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Зеленский продлил запрет российских соцсетей на три года

Известия19:22

Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине

РБК18:51

Зеленский на три года продлил запрет против российских соцсетей и сайтов

Газета.Ru18:13

Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей

Российская газета19:00

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

ТАСС17:35

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Lenta.ru17:10

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

RT на русском17:15
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Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
1
Общество

Школьникам разрешат выбрать любое количество предметов для сдачи ЕГЭ

Выпускники 11-х классов в России смогут выбрать любое количество предметов для сдачи ЕГЭ, ограничения двумя экзаменами не будет.
Клопс 00:29
10
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
77
Общество

В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

ТАСС 17:11
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
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Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Происшествия

В Ростове серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению

Город N (Ростов) 08:51
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Экономика

Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае

Ведомости 11:46
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Киберспорт

Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration

Игромания.ру вчера в 08:00
Гаджеты

NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 13:27
20
Здоровье

Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
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Кино

Дакота Джонсон сыграет у Оливии Уайлд

ИА InterMedia 06:41
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
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Общество

Запущен специальный сервис для оформления выплат на детей

Daily вчера в 01:34
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
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Здоровье

Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови

По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51
22
Общество

В Госдуму внесли законопроект о праве полиции вскрывать автомобили

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Федеральный закон «О полиции».
Известия вчера в 04:07
4,4K
Здоровье

Патологоанатом ответил на упреки в занижении смертности от COVID-19

Ведущий патологоанатом Москвы ответил на упреки Запада якобы в занижении Россией смертности от COVID-19.
Ugpressa.ru 16:07
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Игры

Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки»

Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.
3DNews 08:00
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
39
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Армия и оружие

Американцы заявили об опасности российских систем РЭБ

Территория новостей 13:07
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Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 20:00
Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
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Музыка

Little Big представят новую версию Uno на «Евровидении»

АиФ Санкт-Петербург вчера в 14:31
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
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Технологии

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
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Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
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Общество

На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции

Власти Сахалина планируют с 18 мая приступить ко второму этапу выхода из режима повышенной готовности, введенного в регионе с 31 марта, информирует в пятницу правительство области.
РИА Новости 21:43
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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