Политика
REGNUMЗеленский назначил командующим объединенных сил ВСУ Сергея Наева
Киев, 28 марта 2020, 18:49 — REGNUM Командующим объединенными силами (ОС) вооруженных сил Украины (ВСУ) назначен Сергей Наев. Соответствующий указ, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, опубликован на сайте главы государства.
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Шоу-бизнес
Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
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Луис Энрике назвал футболиста, близкого по таланту к Месси
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В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
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Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Происшествия
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29 марта 1836 года император Николай I учредил Военное министерство, где впервые была введена должность юридического консультанта.
Футбол
«Барселона» хочет договориться с игроками о сокращении зарплат без формальностей
Испанская «Барселона» хочет прийти к соглашению с игроками о сокращении зарплат, не прибегая для этого к юридическим процедурам, сообщает Marca.
Экономика
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Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
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Общество
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Общество
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В пятницу, 27 марта, стало известно, что количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов Америки превысило 90 тысяч.
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Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Политика
Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
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Общество
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
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Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
Общество
В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Общество
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Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
Космос
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса
На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Баскетбол
Сезон Единой лиги ВТБ решено завершить досрочно
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.