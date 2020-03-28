Политика

REGNUMREGNUMЗеленский назначил командующим объединенных сил ВСУ Сергея Наева

Киев, 28 марта 2020, 18:49 — REGNUM Командующим объединенными силами (ОС) вооруженных сил Украины (ВСУ) назначен Сергей Наев. Соответствующий указ, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, опубликован на сайте главы государства.
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У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
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В США количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч

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Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
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«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
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В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

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КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
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