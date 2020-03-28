Киев, 28 марта 2020, 18:49 — REGNUM Командующим объединенными силами (ОС) вооруженных сил Украины (ВСУ) назначен Сергей Наев. Соответствующий указ, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, опубликован на сайте главы государства.

Шоу-бизнес Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.

Политика Грузия отказалась пропускать желающих выехать из Армении россиян От грузинской стороны поступил отказ в пропуске через свою территорию граждан России, которые желали выехать из Армении и отправиться домой.

Происшествия В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Происшествия День 29 марта в истории 29 марта 1836 года император Николай I учредил Военное министерство, где впервые была введена должность юридического консультанта.

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Общество В США количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч В пятницу, 27 марта, стало известно, что количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов Америки превысило 90 тысяч.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».

Общество Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19 Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

Экономика «Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.

Космос Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе.