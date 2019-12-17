Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».
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Зеленский высказался о проходящих в Киеве протестах

Газета.Ru17:01

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Коммерсантъ14:45

Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

РБК15:09

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском14:05

Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве

РИА Новости13:57

Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

ТАСС13:51

Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Известия16:19
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Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
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На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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У ВСУ потери: На карателей опрокинулся танк

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В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
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Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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