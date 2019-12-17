Политика
Lenta.ruЗеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».
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Политика
Врач Байдена рассказал о его здоровье
Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
Политика
Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Гаджеты
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
Пользователи же новых Ryzen 5 1600 отмечают, что процессоры обладают более высоким IPC, поддерживают модули оперативной памяти с более высокой частотой, и работают с более высокой тактовой частотой сами по себе.
Политика
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам «нормандского» саммита
Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии
Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены.
Гаджеты
Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01
Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Экономика
Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы
На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Культура
Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры
В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
Футбол
От сборной России до «Рубина»: Слуцкому есть, что доказывать в Казани
Вершиной признания Слуцкого стало назначение главным тренером сборной России, а вот дальше все пошло под гору.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
Технологии
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".
Армия и оружие
У ВСУ потери: На карателей опрокинулся танк
Общество
В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок
Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
Музыка
Клип «Last Christmas» осовременили к Новому году
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Наука
Грипп снизил вероятность заболеть простудой
Британские ученые выяснили, что простуда и грипп мешают друг другу заражать людей.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.