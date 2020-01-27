Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Зеленский отреагировал на гибель двух военных ВСУ в Донбассе

ФАН19:20

Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается

REGNUM17:50

Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе

РЕН ТВ16:05

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

RT на русском16:52

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

РИА Новости16:14

Зеленский заявил, что война в Донбассе продолжается

Аргументы и Факты17:06

Зеленский прокомментировал гибель двух военных в Донбассе

Московский Комсомолец15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Баскетбол

Не могу в это поверить: Овечкин отреагировал на смерть Брайанта

РЕН ТВ 18:38
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК 12:59
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport 24 января в 14:21
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Общество

Живущие в Китае россияне рассказали об обстановке из-за коронавируса

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае уже превысило 2000.
НТВ 08:54
Музыка

В Лос-Анджелесе началась церемония награждения «Грэмми»

В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми».
Коммерсантъ 17:52
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

Daily-Motor.Ru 01:33
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
RT на русском 14:59
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат 16:50
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform вчера в 09:21
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode

В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
CyberSport.ru 16:31
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
Общество

Си Цзиньпин обеспокоен быстрым распространением коронавируса в Китае

Росбалт вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Волочкова озвучила дату своей свадьбы

По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Рамблер 09:21
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
Происшествия

Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео

Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Народные новости 10:07
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Общество

Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая

Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Shraibikus News 05:07
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Политика

Песков объяснил отставку правительства Медведева

По словам Пескова, кабинет министров во главе с Медведевым отправился в отставку для того, чтобы предоставить возможность российскому лидеру достигать поставленных целей нацразвития.
Капитал страны 08:38
Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости вчера в 19:23
Космос

ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников

Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
РИА Новости 19:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова

Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.
Актуальные Новости 07:35
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное