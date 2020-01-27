Армия и оружие
РИА НовостиЗеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
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Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
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Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
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Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Живущие в Китае россияне рассказали об обстановке из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае уже превысило 2000.
Музыка
В Лос-Анджелесе началась церемония награждения «Грэмми»
В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми».
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Футбол
«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры
«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Общество
Си Цзиньпин обеспокоен быстрым распространением коронавируса в Китае
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Происшествия
Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Общество
Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая
Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Политика
Песков объяснил отставку правительства Медведева
По словам Пескова, кабинет министров во главе с Медведевым отправился в отставку для того, чтобы предоставить возможность российскому лидеру достигать поставленных целей нацразвития.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Космос
ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников
Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова
Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.