Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЗеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

РИА Новостивчера в 16:14

Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается

REGNUMвчера в 17:50

Зеленский заявил, что война в Донбассе продолжается

Аргументы и Фактывчера в 17:06

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

RT на русскомвчера в 16:52

Зеленский отреагировал на гибель двух военных ВСУ в Донбассе

ФАНвчера в 19:20

Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе

РЕН ТВвчера в 16:05

Зеленский прокомментировал гибель двух военных в Донбассе

Московский Комсомолецвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Финансы

Курсы валют на сегодня, 27 января 2020 года

Курсы валют сегодня 27 января 2020 ЦБ РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 27.01.2020 установленный ЦБ РФ такой: 61.80 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:24
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
ТАСС вчера в 19:27
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ вчера в 04:01
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Общество

Лайнер Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Continue the journey with us, signup for updates here: https://t.co/n7t9Os5Q6Y pic.twitter.com/rawf73V6x5— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020 О самолете: Boeing 777X разрабатывают с 2013 года.
Snob.ru вчера в 03:26
Происшествия

В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой

25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Наша версия вчера в 01:16
Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Российская газета вчера в 18:02
Происшествия

В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника

По данным информресурсов, трагедия произошла в селе Калиновка. Когда дети катались с горки в карьере рудника, произошло обрушение породы.
REGNUM вчера в 22:32
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 25 января в 05:15
Экономика

Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Konkurent.ru вчера в 21:11
Общество

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ).
RT на русском 01:41
Общество

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей.
REGNUM 01:15
Происшествия

В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП

В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека.
Российская газета 01:18
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews 24 января в 16:07
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное