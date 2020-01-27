Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

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