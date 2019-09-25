с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Происшествия СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье «Электронный рецепт» внедряют в Белгородской области Во всех городских поликлиниках Белгорода пациенты могут получить электронный рецепт.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Лавров провел переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Происшествия В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.

Космос С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ» Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.

Футбол «Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России «Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Футбол Ибрагимович забил с отрицательного угла Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.

Политика Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.

Политика На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Происшествия Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Политика Роскомнадзор начал монтировать оборудование для изоляции Рунета Роскомнадзор объявил о начале работ по монтажу оборудования на сетях интернет-провайдеров, которое должно обеспечить изоляцию Рунета в случае внешней угрозы.

Общество «Точки роста» открылись в школах Тайшетского района В 2022 году на территории Тайшетского района появится еще 12 центров (МОУ СОШ № 1, 2, 14, 23, 85 г. Тайшета, МОУ СОШ № 6,10 г. Бирюсинска, МОУ СОШ № 17, 24 р / п Юрты, в Шиткинской СОШ, Тамтачетской СОШ, Н-Бирюсинской СОШ).

Общество Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Технологии К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.

Авто Сбербанк начнет продавать автомобили Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.