Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
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 главы украинского государства Владимира Зеленского, единственный человек, который может на него давить, является его 6-летний сын, передает РБК.
Инфорос04:45

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Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа

РБК05:00

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

RT на русском04:13

Зеленский прокомментировал публикации о давлении со стороны Трампа

РИА Новости04:37

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РЕН ТВ05:59

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Lenta.ru03:47

«На меня давить может только мой сын»: Зеленский прокомментировал скандал с Трампом

Вести.Ru02:35

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Газета.Ru02:38
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Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
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Во всех городских поликлиниках Белгорода пациенты могут получить электронный рецепт.
REGNUM 10:39
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Армия и оружие

Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

РИА Новости 09:50
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С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
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Ибрагимович забил с отрицательного угла

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
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Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
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На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей

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Газета.Ru 10:32
Политика

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В 2022 году на территории Тайшетского района появится еще 12 центров (МОУ СОШ № 1, 2, 14, 23, 85 г. Тайшета, МОУ СОШ № 6,10 г. Бирюсинска, МОУ СОШ № 17, 24 р / п Юрты, в Шиткинской СОШ, Тамтачетской СОШ, Н-Бирюсинской СОШ).
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Токио заявил об отказе Москвы в новых раскопках останков военнопленных

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Общество

Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.
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The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях

Игромания.ру вчера в 17:07
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Технологии

К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
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Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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Газета.Ru 09:40
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Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
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Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
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