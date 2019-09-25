Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
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с чего всё началось
По заявлению главы украинского государства Владимира Зеленского, единственный человек, который может на него давить, является его 6-летний сын, передает РБК.Инфорос04:45
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СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Гаджеты
Xiaomi презентовала смартфон Redmi 8A по цене ниже 6 тыс. рублей
Китайская компания Xiaomi презентовала дешёвый смартфон Redmi 8A.
ГлобалМСК.ру 10:18
Здоровье
«Электронный рецепт» внедряют в Белгородской области
Во всех городских поликлиниках Белгорода пациенты могут получить электронный рецепт.
REGNUM 10:39
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара
РИА Новости 09:50
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
«Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.
Vprognoze.ru 10:50
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Политика
Роскомнадзор начал монтировать оборудование для изоляции Рунета
Роскомнадзор объявил о начале работ по монтажу оборудования на сетях интернет-провайдеров, которое должно обеспечить изоляцию Рунета в случае внешней угрозы.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Общество
«Точки роста» открылись в школах Тайшетского района
В 2022 году на территории Тайшетского района появится еще 12 центров (МОУ СОШ № 1, 2, 14, 23, 85 г. Тайшета, МОУ СОШ № 6,10 г. Бирюсинска, МОУ СОШ № 17, 24 р / п Юрты, в Шиткинской СОШ, Тамтачетской СОШ, Н-Бирюсинской СОШ).
Иркутск Сегодня вчера в 23:18
Общество
Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.
RT на русском 07:13
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Технологии
К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов
По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
Online47.ru 01:59
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty вчера в 02:28
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47