с чего всё началось

Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп. Президент Украины отметил, что едва ли кто-либо может на него давить, так как он является главой независимой Украины.

Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил три года колонии Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».

Политика Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.

Политика Лавров провел переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Футбол «Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.

Шоу-бизнес В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Ранее стало известно, что сегодня пришедшая в сознание Заворотнюк написала завещание. Родные привели в палату к артистке нотариуса.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Происшествия Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии, 22 сентября сообщила Daily Mail со ссылкой на врачей штата Раджастан.

Политика Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Политика Зеленский опубликовал фото с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Политика Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Политика Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России».

Политика По делу о крушении МН17 наметился прогресс Установить правду и добиться справедливости для родственников жертв трагедии МН17 пообещали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины во время переговоров в Нью-Йорке.

Армия и оружие В США нашли способ сбить российскую ракету «Циркон» Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" российского производства может обнаруживаться на удалении приблизительно 308 км американским радаром AN/SPY-1, которые устанавливаются, в частности, на ракетные крейсеры Военно-морских сил США типа Ticonderoga, после чего на принятие решения об уничтожении ракеты остается менее двух минут.

Происшествия Педофил похитил 5-летнюю девочку из детсада и изнасиловал в Марий Эл В Республике Марий Эл педофил, который похитил ребенка из детского сада, предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.