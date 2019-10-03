Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Зеленский ответил протестующим против «капитуляции» из-за Донбасса

РБК13:33

Зеленский призвал украинцев не поддаваться на призывы к протестам

Московский Комсомолец12:06

Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера

RT на русском12:47

«Я слышу вас»: Зеленский зауважал права украинцев на протесты

Газета.Ru12:15

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

РИА Новости12:10

Зеленский в телеобращении призвал украинцев не поддаваться на провокации

ТАСС12:10

Зеленский выступил с обращением после митингов против «формулы Штайнмайера»

Известия13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину

Известная телеведущая Ольга Скабеева ответила президенту России Владимиру Путину, призвавшему журналистов намеренно не выставлять Украину в невыгодном свете.
News.ru 17:12
Политика

В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью

В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Кино

Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину

Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в октябре

В октябре при покупке автомобилей LADA действуют специальные акции, которые позволяют получить выгоду.
SpeedMe вчера в 01:00
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

RT на русском 16:58
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино

В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости вчера в 06:32
Армия и оружие

Истребители РФ 27 раз поднимались в небо на перехват разведчиков

В министерстве обороны России рассказали, что за неделю в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов поднимались 27 российских истребителей.
РЕН ТВ 17:33
Происшествия

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Политика

Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Национальная служба новостей 10:40
Энергетика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Вести.Ru вчера в 05:07
Здоровье

Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось

За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
Krym.News 10:57
Политика

Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Космос

Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023

Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты 06:09
Политика

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Общество

В Лондоне за рекордную сумму продали картину Бэнкси

Известия 15:27
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности.
Gazeta.SPb 12:13
Игры

EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access

Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru 06:56
Игры

Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры

Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Экономика

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 30 сентября в 17:57
Футбол

Александр Пуцко: «Из „Уфы“ возможно попасть в сборную России, хотя это тяжело»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко предположил, возможно ли попадание в сборную России из башкирского клуба, а также рассказал о дебюте за «Спартак».
Спорт-Экспресс 15:15
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное