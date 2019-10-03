Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину
Известная телеведущая Ольга Скабеева ответила президенту России Владимиру Путину, призвавшему журналистов намеренно не выставлять Украину в невыгодном свете.
News.ru 17:12
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в октябре
В октябре при покупке автомобилей LADA действуют специальные акции, которые позволяют получить выгоду.
SpeedMe вчера в 01:00
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости вчера в 06:32
Армия и оружие
Истребители РФ 27 раз поднимались в небо на перехват разведчиков
В министерстве обороны России рассказали, что за неделю в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов поднимались 27 российских истребителей.
РЕН ТВ 17:33
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Политика
Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Национальная служба новостей 10:40
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Вести.Ru вчера в 05:07
Здоровье
Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось
За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
Krym.News 10:57
Политика
Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Космос
Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты 06:09
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности.
Gazeta.SPb 12:13
Игры
EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access
Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru 06:56
Игры
Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры
Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Экономика
Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 30 сентября в 17:57
Футбол
Александр Пуцко: «Из „Уфы“ возможно попасть в сборную России, хотя это тяжело»
Защитник «Уфы» Александр Пуцко предположил, возможно ли попадание в сборную России из башкирского клуба, а также рассказал о дебюте за «Спартак».
Спорт-Экспресс 15:15
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21