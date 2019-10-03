Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Футбол
«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Политика
Сергея Надсадина вновь выбрали мэром Южно-Сахалинска
Сегодня делегаты Партийной Конференции южносахалинского местного отделения «Единой России» большинством голосов поддержали в качестве кандидатов на должности председателя Городской Думы Южно-Сахалинска — Сергея Вячеславовича Дмитриева и на должность главы островной столицы Южно-Сахалинск — Сергея Александровича Надсадина.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
Политика
WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине
Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Единоборства
Эдди Хирн: Бой с Деревянченко покажет, насколько свеж и силен Головкин
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Наука
Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Политика
Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина
Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Авто
Утилизационный сбор планируют не повышать для подержанных автомобилей
Напомним, что на сегодняшний день утилизационный сбор на подержанные легковые машины с рабочим объёмом мотора от 1,0 до 2,0 литров составляет 313,8 тыс. рублей.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Политика
Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.