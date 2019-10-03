Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Зеленский ответил протестующим против «капитуляции» из-за Донбасса

РБК13:33

Зеленский выступил с обращением после митингов против «формулы Штайнмайера»

Известия13:22

Зеленский призвал украинцев не поддаваться на призывы к протестам

Московский Комсомолец12:06

«Я слышу вас»: Зеленский зауважал права украинцев на протесты

Газета.Ru12:15

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

РИА Новости12:10

Зеленский в телеобращении призвал украинцев не поддаваться на провокации

ТАСС12:10

Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера

RT на русском12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия 19:37
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась обнаженной

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° 11:55
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

РИА Новости 15:00
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Политика

Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Футбол

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат 15:00
Политика

Сергея Надсадина вновь выбрали мэром Южно-Сахалинска

Сегодня делегаты Партийной Конференции южносахалинского местного отделения «Единой России» большинством голосов поддержали в качестве кандидатов на должности председателя Городской Думы Южно-Сахалинска — Сергея Вячеславовича Дмитриева и на должность главы островной столицы Южно-Сахалинск — Сергея Александровича Надсадина.
SakhalinMedia.ru 20:47
Кино

Жители Готэм-Сити, Сальма Хайек с голубыми волосами. Лучшее кино недели

РИА Новости 01:00
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Политика

WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине

Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК 19:29
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru вчера в 23:12
Происшествия

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Единоборства

Эдди Хирн: Бой с Деревянченко покажет, насколько свеж и силен Головкин

Allboxing.ru 03:46
Гаджеты

Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion

Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Наука

Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени

Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости вчера в 03:34
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Политика

Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина

Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Экономика сегодня 08:48
Авто

Утилизационный сбор планируют не повышать для подержанных автомобилей

Напомним, что на сегодняшний день утилизационный сбор на подержанные легковые машины с рабочим объёмом мотора от 1,0 до 2,0 литров составляет 313,8 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 02:29
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Политика

Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину

Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное