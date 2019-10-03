Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика
Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Наука
Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую
Для сравнения: во Второй мировой войне погибли 60-65 миллионов человек, а в Первой — около 10 миллионов.
Популярная механика 11:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
Life.ru 01:00
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm вчера в 11:17
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Волейбол
Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев
МонаВиста вчера в 04:36
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ вчера в 10:22
Армия и оружие
Тайные потери ВСУ: уничтожена техника и военные — сводка с Донбасса
Вчера в районе н. п. Белая Каменка уничтожен очередной БПЛА ВСУ типа «Фантом», который использовался боевиками 35-й бригады для корректировки огня 120-мм миномётов.
Rusvesna.su 07:16
Гаджеты
В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».
Вечерний курьер 02:56
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости вчера в 06:10
Киберспорт
В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов
В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.
CyberSport.ru 01 октября в 02:25
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Авто
Утилизационный сбор планируют не повышать для подержанных автомобилей
Напомним, что на сегодняшний день утилизационный сбор на подержанные легковые машины с рабочим объёмом мотора от 1,0 до 2,0 литров составляет 313,8 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 02:29
Спорт
Президент МОК пока не винит ОКР в скандале с Московской лабораторией
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал очередной допинговый скандал.
Sport.ru 14:59
Политика
Президент Эквадора ввел в стране режим ЧП из-за протестов
ФедералПресс 17:03
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru вчера в 14:48