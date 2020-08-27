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РИА Новости
РИА Новости

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Зеленский боится наступления «лихих 90-ых» на Украине

Московский Комсомолец21:21
Известия

Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Известия20:40
РИА Новости

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

РИА Новости17:34
Lenta.ru

Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом

Lenta.ru19:03
Комсомольская правда

Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом

Комсомольская правда18:58
Газета.Ru

Зеленский поблагодарил полицию за оперативность после нападения под Харьковом

Газета.Ru17:54
РБК

Зеленский заявил о недопустимости возвращения к «лихим 90-ым» на Украине

РБК20:06

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32