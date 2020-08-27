Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".