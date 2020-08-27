Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".В источнике
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Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом
Комсомольская правда18:58