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Известия

Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев–Харьков. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, общество «должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Зеленский боится наступления «лихих 90-ых» на Украине

Московский Комсомолец21:21
Известия

Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом

Известия20:40
Газета.Ru

Зеленский поблагодарил полицию за оперативность после нападения под Харьковом

Газета.Ru17:54
Lenta.ru

Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом

Lenta.ru19:03
Комсомольская правда

Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом

Комсомольская правда18:58
РБК

Зеленский заявил о недопустимости возвращения к «лихим 90-ым» на Украине

РБК20:06
РИА Новости

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

РИА Новости17:34

Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
REGNUM23:42
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В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС21:57
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