Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

Экономика Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди россиян.

Киберспорт Newbee подозревают в участии в договорном матче Тренер EHOME Чжан 'xiao8' Нин обвинил Newbee в участии в подставном матче на квалификациях к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Обсуждение ситуации происходит на Reddit.

Технологии В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Общество На Украине запретили фильм с Зеленским Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Происшествия Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.

Политика Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций Российский президент Владимир Путин пообещал собрать лидеров каждой фракции Государственной думы и обсудить с ними поправки в Конституцию.

Происшествия Полицейские провели обыски в оккультной организации В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.

Политика В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Общество Дневной сон в выходные вдвое снижает риск сердечного приступа Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.

Общество Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.