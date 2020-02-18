Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЗеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Зеленский назвал атаку на ВСУ попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе

Телеканал 360°04:38

Зеленский заявил о попытке сорвать в Донбассе мирный процесс

Известия04:58

Зеленский рассказал о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Национальная служба новостей04:49

Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе

Московский Комсомолец05:04

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

RT на русском04:23

Зеленский назвал бой под Луганском циничной провокацией

Lenta.ru04:10

Зеленский обвинил защитников ЛНР в провокации

REGNUM04:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Авто

Land Rover Defender в новой части «бондианы»: прыжки и гонки по болоту

Picsnews.net 04:21
Экономика

Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди россиян.
РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие

ЛНР отразила наступление ВСУ в Донбассе

ФАН 03:38
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Происшествия

Участницу «Битвы экстрасенсов» обманули на 7 млн рублей

Росбалт 03:56
Происшествия

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Газета.Ru 08:12
Киберспорт

Newbee подозревают в участии в договорном матче

Тренер EHOME Чжан 'xiao8' Нин обвинил Newbee в участии в подставном матче на квалификациях к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Обсуждение ситуации происходит на Reddit.
Dota2.ru 04:34
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru 08:52
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Экономика

«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ вчера в 04:17
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

ЛНР перешла в наступление в Донбассе

RuNews24.ru 03:25
Политика

Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций

Российский президент Владимир Путин пообещал собрать лидеров каждой фракции Государственной думы и обсудить с ними поправки в Конституцию.
NewInform 07:11
Происшествия

Полицейские провели обыски в оккультной организации

В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.
Питерские заметки 08:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русском 08:29
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Общество

Дневной сон в выходные вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa 16 февраля в 04:29
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru 03:21
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Армия и оружие

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

Военное обозрение вчера в 16:30
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное