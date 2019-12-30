Политика
Пятый каналЗеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
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Происшествия
Новая котельная горит в селе Восток
Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Политика
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кино
«Гоблин» оценил «Ведьмака» от Netflix хуже «Игры престолов»
Российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил сериал «Ведьмак», который на прошедшей неделе вышел на стриминговой платформе Netflix, хуже блокбастера HBO «Игра престолов».
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Гаджеты
Эксперты указали на преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
Эксперты рассказали, почему кнопочный телефон все еще пользуется популярностью в эпоху смартфонов.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Политика
Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев 27 декабря был вызван в МИД Польши.
Политика
Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Происшествия
МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате
Наука
В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов
Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Экономика
Жители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Происшествия
Мужчина пострадал при столкновении микроавтобуса и грузовика на въезде в Корсаков
Водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в припаркованный грузовик, затем микроавтобус задом откатился на встречную полосу.
Экономика
Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Гаджеты
Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Политика
Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине
По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Наука
Ученые сконструировали тулиевый лазер для детекторов газа
Варьируя характеристики составляющих установки, российские ученые обнаружили, что тулиевый волоконный лазер может испускать высокочастотные импульсы в трех режимах, неизменно возникающих при определенных условиях.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Футбол
Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.