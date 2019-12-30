Происшествия Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.

Политика Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".

Экономика Жители Колымы уже получают повышенную пенсию Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Экономика Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

Экономика Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Политика Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.