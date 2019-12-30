Политика

Пятый каналПятый каналЗеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Пятый канал18:31

Зеленский ответил на вопрос об обмене беркутовцев. Об

Голос Правды17:26

Зеленский поменял бы сто «беркутовцев» на одного разведчика

Ридус16:16
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Происшествия

В горах на севере Свердловской области ведутся поиски двух туристов

ТАСС 04:26
Происшествия

Новая котельная горит в селе Восток

Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
АСТВ 18:38
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Известия 15:16
Политика

ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 17:16
Кино

«Гоблин» оценил «Ведьмака» от Netflix хуже «Игры престолов»

Российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил сериал «Ведьмак», который на прошедшей неделе вышел на стриминговой платформе Netflix, хуже блокбастера HBO «Игра престолов».
iReactor 27 декабря в 11:09
Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Гаджеты

Эксперты указали на преимущества кнопочного телефона перед смартфоном

Эксперты рассказали, почему кнопочный телефон все еще пользуется популярностью в эпоху смартфонов.
Goroday.ru 09:26
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 10:46
Политика

Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев 27 декабря был вызван в МИД Польши.
РЕН ТВ 18:26
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 30 декабря

РБК 18:18
Политика

Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии

Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Московский Комсомолец 18:31
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

BFM.ru вчера в 02:11
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 26 декабря в 19:01
Здоровье

Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении

Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Интересная Россия 03:02
Экономика

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 18:54
Экономика

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия 16:01
Происшествия

Мужчина пострадал при столкновении микроавтобуса и грузовика на въезде в Корсаков

Водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в припаркованный грузовик, затем микроавтобус задом откатился на встречную полосу.
АСТВ 17:17
Политика

Максакова: Журова «утонула» в баночках мочи с мельдонием

Рамблер 12:07
Экономика

Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета 27 декабря в 20:40
Гаджеты

Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone

Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
iReactor 18:28
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки

Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
7Дней.ру 06:30
Политика

Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Lenta.ru 19:00
Наука

Ученые сконструировали тулиевый лазер для детекторов газа

Варьируя характеристики составляющих установки, российские ученые обнаружили, что тулиевый волоконный лазер может испускать высокочастотные импульсы в трех режимах, неизменно возникающих при определенных условиях.
Газета.Ru 27 декабря в 09:46
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК 15:47
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 14:59
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Газета Кемерова 26 декабря в 21:34
Футбол

Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 14:12
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 15:00
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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