Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
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Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Гаджеты
Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов
DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека
В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Шоу-бизнес
Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа
Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
Автоспорт
Стюарды оштрафовали Штайнера на 7500 евро
Стюарды Гран При Японии приняли решение оштрафовать Гюнтера Штайнера на 7500 евро.
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Футбол
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовалась, что ее слушают через силу
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Экономика
Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа
Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук.
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Автоспорт
Стартовый порядок Гран-при Японии может определить вторая практика
Спорт
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
Единоборства
Александр Емельяненко назвал причину согласия на бой с Кокляевым
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.