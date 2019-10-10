Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

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Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

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Спорт Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.