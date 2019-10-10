Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

Коммерсантъвчера в 19:59

Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 19:48

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией

РБКвчера в 17:29

Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией

Известиявчера в 18:09

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

ТАССвчера в 17:01

Зеленский признал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

РЕН ТВвчера в 16:55

Зеленский рассказал, как возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолецвчера в 16:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

ТАСС вчера в 20:09
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Гаджеты

Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов

DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Дни24 вчера в 01:54
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

РИА Новости 00:27
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Происшествия

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Политика

Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Российская газета 03:04
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
РИА Новости вчера в 18:40
Автоспорт

Стюарды оштрафовали Штайнера на 7500 евро

Стюарды Гран При Японии приняли решение оштрафовать Гюнтера Штайнера на 7500 евро.
F1news.ru 02:09
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Футбол

Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова порадовалась, что ее слушают через силу

АБН вчера в 20:38
Политика

Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Экономика

Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа

Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 01:00
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Автоспорт

Стартовый порядок Гран-при Японии может определить вторая практика

ProstoProSport 02:33
Спорт

Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество

Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Единоборства

Александр Емельяненко назвал причину согласия на бой с Кокляевым

Газета.Ru вчера в 05:36
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

RT на русском 00:09
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное