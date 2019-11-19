Политика
iReactorЗеленский прокомментировал переход Тимошенко в оппозицию
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к переходу партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» в оппозицию. На прошлой неделе парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
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Массовая гибель птиц в Карелии продолжается
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
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Эрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Политика
Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Здоровье
Заболели десятки человек: в школах Тюмени ввели карантин по пневмонии
Роспотребнадзор ввел карантин в школе № 13 в Тарманах. С начала года пневмонией заболели 10 учеников.
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Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Футбол
В Самаре бюджетное финансирование «Крыльев Советов» хотят сократить
О финансировании «Крыльев Советов» в 2020 году в интервью изданию "Известия" рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.
Общество
Евросоюз намерен отказаться от нефтегазовых и угольных проектов
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Единоборства
Выступавшая в хиджабе боец ММА скончалась после любительского турнира
Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась из-за травм, полученных на любительском турнире по смешанным единоборствам, сообщает BBC.
Авто
Кроссовер Acura MDX PMC попал в элиту автомобильного мира
На предприятии Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле (штат Огайо) с мая 2016 года вручную собирают суперкар Acura NSX, а с апреля 2018-го ― седан Acura TLX PMC Edition.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту
В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации
Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
Спорт
Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси
Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации.
Здоровье
В России начали исследования «медицинской» марихуаны
В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Гаджеты
Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro
На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.