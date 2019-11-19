Политика

iReactoriReactorЗеленский прокомментировал переход Тимошенко в оппозицию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к переходу партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» в оппозицию. На прошлой неделе парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

RT на русском05:43

Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «древней украинской традицией»

Lenta.ru04:45

Зеленский объяснил уход Тимошенко в оппозицию отсутствием «сладкого»

Известия05:29

Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького»

РБК05:00

Зеленский назвал переход Тимошенко в оппозицию «давней украинской традицией»

Коммерсантъ05:41

Зеленский пошутил, что Тимошенко ушла в оппозицию из-за отсутствия сладкого

Газета.Ru04:43

Зеленский считает, что Тимошенко ушла в оппозицию, «потому что ей не дают сладкого»

ТАСС04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

РБК 05:27
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Происшествия

Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

Столица на Онего 06:11
Политика

Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
Московский Комсомолец 07:07
Политика

Эрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.
ФАН 05:14
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Происшествия

Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

RT на русском 06:30
Политика

Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа

Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Известия 07:19
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Здоровье

Заболели десятки человек: в школах Тюмени ввели карантин по пневмонии

Роспотребнадзор ввел карантин в школе № 13 в Тарманах. С начала года пневмонией заболели 10 учеников.
NashGorod.ru 06:23
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Газета.Ru 06:38
Общество

Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Интерфакс 06:11
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Футбол

В Самаре бюджетное финансирование «Крыльев Советов» хотят сократить

О финансировании «Крыльев Советов» в 2020 году в интервью изданию "Известия" рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.
ГТРК Самара 04:35
Общество

Евросоюз намерен отказаться от нефтегазовых и угольных проектов

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
News.ru 00:30
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Армия и оружие

В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Expert.ru 06:40
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Единоборства

Выступавшая в хиджабе боец ММА скончалась после любительского турнира

Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась из-за травм, полученных на любительском турнире по смешанным единоборствам, сообщает BBC.
РИА Новости 05:15
Авто

Кроссовер Acura MDX PMC попал в элиту автомобильного мира

На предприятии Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле (штат Огайо) с мая 2016 года вручную собирают суперкар Acura NSX, а с апреля 2018-го ― седан Acura TLX PMC Edition.
Драйв вчера в 04:28
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
RT на русском 16 ноября в 08:36
Политика

В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту

В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
RT на русском 06:37
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
BFM.ru 06:04
Спорт

Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации.
Чемпионат 05:45
Здоровье

В России начали исследования «медицинской» марихуаны

В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Известия 04:40
Технологии

Sony рассказала, для чего нужны картриджи в PlayStation 5

Goroday.ru 05:49
Гаджеты

Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro

На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
Игромания.ру 17 ноября в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное