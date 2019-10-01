Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

На встрече в Минске были устранены последние препятствия для нее, приводит его слова «Интерфакс». Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
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Зеленский заявил о снятии «последних препонов» для «нормандского» саммита

РБК12:44

Зеленский заявил о скором согласовании даты встречи лидеров стран «нормандской четверки»

ФАН12:33

Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Вечерняя Москва12:15

Киев подготовит новый закон об особом статусе Донбасса

Эхо Москвы12:30

Зеленский заявил о скором согласовании встречи в «нормандском формате»

РЕН ТВ12:30

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

Известия12:13

Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в «нормандском формате»

ТАСС12:09
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Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 12:36
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения

В Следственном комитете сообщили о смерти сотрудника, на которого ранее напали с ножом на проходной ведомства в Москве.
РИА Новости 07:17
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

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Хоккей

Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)

ProstoProSport 12:13
Армия и оружие

На вооружение армии России поступили новые танки Т-90М

Главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что стартовало исполнение госконтракта, заключенного между Минобороны РФ и Уралвагонзаводом на форуме «Армия-2019», на вооружение танковых и мотострелковых подразделений стали поступать современные танки Т-72Б3М и Т-90М.
Дума ТВ вчера в 03:36
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика

Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
Известия 07:57
Экономика

На перепись населения выделят 33 млрд рублей

На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

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Футбол

Семак рассказал, почему Малком не сыграет с «Бенфикой»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак рассказал, что на завтрашнем матче с «Бенфикой» Малкома не будет.
Мойка78 12:22
Общество

В Нью-Йорке запретили использовать термин «нелегальный мигрант»

Власти Нью-Йорка запретили использование термина "нелегальный мигрант" (illegal alien) в случаях, когда он используется для унижения или травли человека, сообщает CNN.
DP.RU 08:03
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Интернет

WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.
Мой Брянск 11:20
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
Гаджеты

В Android-смартфонах появилась опция для отказа от всех подписок

В Google Play добавили несколько дополнительных функций, которые позволят владельцу Android-смартфона обнулить разом все подписки, сообщает Androidpolice.com.
МИР 24 вчера в 15:06
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Общество

Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения

Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Гаджеты

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
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Спорт

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
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Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Политика

Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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