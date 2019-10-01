Политика
ИзвестияЗеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
На встрече в Минске были устранены последние препятствия для нее, приводит его слова «Интерфакс». Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
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Эксперт оценил подписание Зеленским «формулы Штайнмайера»: вкладывает другой смысл
Московский Комсомолец14:27
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Политика
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