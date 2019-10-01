Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

На встрече в Минске были устранены последние препятствия для нее, приводит его слова «Интерфакс». Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
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Эхо Москвы12:30

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

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РИА Новости 06:18
Политика

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Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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