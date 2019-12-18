Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
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Зеленский высказался о проходящих в Киеве протестах

Газета.Ru17:01

Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

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Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

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Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве

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Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

РБК15:09

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Коммерсантъ14:45
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Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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