Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
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Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Кино
Брэд Питт отмечает день рождения
Сегодня, 18 декабря, известный голливудский актер Брэд Питт отмечает день рождения - ему исполняется 56 лет.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Армия и оружие
ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Футбол
«Рубин» убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого
Как только Слуцкий ушёл из "Витесса" на связь выходил главный управленец Рубина Рустем Сайманов, но ничего не вышло.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Общество
Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России
Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, большая часть которых придётся на первое полугодие.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Интернет
Опубликован список худших паролей 2019 года
Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
Политика
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
Хоккей
Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ
Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Политика
Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя
В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Общество
Миллионер из списка Forbes предложил разом уволить 25 млн россиян
Миллионер из списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, предложил одним махом уволить 25 млн россиян.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Экономика
Repsol обложили в Сибири
В июне «Газпром нефть» подписала соглашение о намерениях о создании СП с Repsol и Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в объеме 35 млн тонн.