Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

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