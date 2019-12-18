Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
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Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

ТАСС13:51

Зеленский призвал к ответственности митингующих украинцев

Коммерсантъ14:12

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском14:05

Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

РБК15:09

Зеленский высказался о проходящих в Киеве протестах

Газета.Ru17:01

Зеленский осудил беспорядки возле здания Верховной рады

Известия14:17

Дискуссии и лозунги. Зеленский о беспорядках возле Рады и о рынке земли

REGNUM13:58
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Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
Кино

Брэд Питт отмечает день рождения

Сегодня, 18 декабря, известный голливудский актер Брэд Питт отмечает день рождения - ему исполняется 56 лет.
Экспресс газета 22:30
Происшествия

В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
REGNUM 21:35
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
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Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
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Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
RT на русском 18:40
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Армия и оружие

ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
РБК 21:26
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Футбол

«Рубин» убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого

Как только Слуцкий ушёл из "Витесса" на связь выходил главный управленец Рубина Рустем Сайманов, но ничего не вышло.
Sport.ru вчера в 08:14
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
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Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Общество

Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России

Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Газета.Ru 16:10
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Общество

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, большая часть которых придётся на первое полугодие.
RT на русском 06:20
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

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Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
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Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник не убежал из-за жалости

Pravda.Ru 10:01
Интернет

Опубликован список худших паролей 2019 года

Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
Уфимские Заметки вчера в 12:46
Политика

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
РИА Новости 16:30
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В Индии восьмилетняя девочка потеет и плачет кровью

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Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ

Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Metaratings 13:01
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Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя

В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
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Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
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Общество

Миллионер из списка Forbes предложил разом уволить 25 млн россиян

Миллионер из списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, предложил одним махом уволить 25 млн россиян.
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Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
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Repsol обложили в Сибири

В июне «Газпром нефть» подписала соглашение о намерениях о создании СП с Repsol и Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в объеме 35 млн тонн.
Коммерсантъ 18:02
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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