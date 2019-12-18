Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
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Экономика
Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Авто
В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next
Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Кино
Тарантино передумал снимать новый «Звездный путь»
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона
Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Футбол
«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»
Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Происшествия
Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом
Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
Космос
На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb
Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Космос
Китай запустит первый коммерческий спутник 5G
Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G.
Космос
Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада
В 2005 году межпланетная станция «Кассини» сфотографировала мощные гейзеры на полюсах Энцелада, из которых вырываются впечатляющие струи пара и ледяной крошки.
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Авто
Nissan полностью обновит свою линейку кроссоверов
Как стало известно, Nissan полностью обновит линейку кроссоверов через 18 месяцев.
Экономика
В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года
Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Политика
Проект резолюции России и Китая по КНДР обсудят в СБ ООН
Россия и Китай ранее в понедельник внесли в Совбез ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к смягчению санкций в отношении Северной Кореи.