Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Зеленский высказался о проходящих в Киеве протестах

Газета.Ru17:01

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском14:05

Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

РБК15:09

Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Известия16:19

Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве

РИА Новости13:57

Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

ТАСС13:51

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Коммерсантъ14:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:10, Ашберн
Экономика

Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Газета.Ru вчера в 06:38
Происшествия

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Голос Правды 11:51
Армия и оружие

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

РИА Новости вчера в 06:10
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Авто

В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next

Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.
Автоновости дня 07:27
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
РБК вчера в 20:40
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Политика

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

УтроNews 02:52
Кино

Тарантино передумал снимать новый «Звездный путь»

Газета.Ru 08:14
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Интерфакс 12:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Политика

Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Утро.ru 12:18
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Футбол

«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»

Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Sport.ru 11:30
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru 08:41
Происшествия

Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
РЕН ТВ 12:18
Космос

На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb

Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Космос

Китай запустит первый коммерческий спутник 5G

Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G.
REGNUM 15 декабря в 07:31
Космос

Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

В 2005 году межпланетная станция «Кассини» сфотографировала мощные гейзеры на полюсах Энцелада, из которых вырываются впечатляющие струи пара и ледяной крошки.
МедиаПоток 15 декабря в 03:23
Общество

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Москва 24 12:08
Авто

Nissan полностью обновит свою линейку кроссоверов

Как стало известно, Nissan полностью обновит линейку кроссоверов через 18 месяцев.
Tvoe-avto.com вчера в 08:13
Экономика

В ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года

Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Украина.ру 08:54
Политика

Проект резолюции России и Китая по КНДР обсудят в СБ ООН

Россия и Китай ранее в понедельник внесли в Совбез ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к смягчению санкций в отношении Северной Кореи.
Экономика сегодня вчера в 19:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное