Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.
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Зеленский оценил свою перепалку с националистами в Донбассе

URA.Ru16:56

Зеленский раскрыл детали разговора с националистами в Донбассе

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После инцидента в Донбассе Зеленский заявил, что «готов и дальше говорить»

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Зеленский рассказал о разговоре с «вооружёнными людьми» в Донбассе

RT на русском13:06

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

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Радикалы в Золотом отказались выполнить требование Зеленского

Московский Комсомолец12:52

Зеленский о поездке в Золотое: капитуляции не будет

Украина.ру12:00
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском 22:44
Гаджеты

«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Армия и оружие

«Русская служба BBC» сообщила о пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Znak.com 09:48
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 22:15
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Культура

Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Телепрограмма 13:03
Политика

Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса

Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Единоборства

Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом

Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru 10:58
Общество

Премьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих

Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.
ФАН 21:28
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок

Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев принял участие в передаче "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" и рассказал своё мнение о ситуации, связанной с уходом певицы Наргиз из его компании.
Discover24 вчера в 02:56
Политика

Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Общество

Россияне стали тратить больше на автомобильные штрафы

Автомобильных хулиганов в России стали наказывать строже. Среднегодовой платеж по штрафам на одного водителя заметно увеличился.
РЕН ТВ вчера в 13:57
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Общество

«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Российская газета вчера в 23:21
Общество

Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM 21:59
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Культура

Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club

Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru 08:17
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
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