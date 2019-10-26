Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Наука
Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Футбол
В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока
В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Общество
Microsoft получила военный контракт на $10 млрд
Пентагон 25 октября объявил победителем контракта на $10 млрд компанию Microsoft. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Единоборства
Майя победил Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре
Итоги UFC Fight Night 162 (главный бой и поединки с участием спортсменов из СНГ): Майя победил Аскрена удушающим приемом в третьем раунде (3:54).
Политика
Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым
Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Общество
В Барселоне снова начались протестные митинги
Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Авто
Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в Сети
В салоне обозначатся новые сидения, центральный тоннель и «приборка». Сзади изменится диван — у него появятся подголовники.
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
Футбол
Президент «Ростова» сделал подарок владельцам абонементов
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц организовал бесплатную электричку на матч пятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».