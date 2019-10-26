Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

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