Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.
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Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе

Комсомольская правда12:58

Зеленский раскрыл детали разговора с националистами в Донбассе

Газета.Ru13:15

Зеленский рассказал о разговоре с «вооружёнными людьми» в Донбассе

RT на русском13:06

Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Lenta.ru15:26

Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Московский Комсомолец12:15

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости12:00

«Не входить в клинч». Павлив раскрыл, что Зеленскому нельзя делать с радикалами

Украина.рувчера в 10:08
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

StarHit.ru 15:00
Политика

Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
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Российская газета вчера в 23:21
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

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В Барселоне проходит акция в поддержку осужденных каталонских политиков, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
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Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
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