Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.
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«Не входить в клинч». Павлив раскрыл, что Зеленскому нельзя делать с радикалами
Украина.рувчера в 10:08
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Политика
Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
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Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
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