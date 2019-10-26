Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Политика Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.

Музыка В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос» На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.

Общество На акцию протеста в столице Чили вышли около 1 млн человек Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах.

Общество Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Происшествия В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Общество В Барселоне проходит митинг в поддержку осужденных политиков В Барселоне проходит акция в поддержку осужденных каталонских политиков, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Технологии Windows 10X от Microsoft может появиться на ноутбуках Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.

Политика Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.

Единоборства Бен Аскрен назвал причину поражения в поединке с Демианом Майей Потерпев второе подряд досрочное поражение под баннером UFC, бывший чемпион Bellator и ONE в полусреднем весе, Бен Аскрен, рассказал о роковой ошибке, которая стоила ему победы в поединке с Демианом Майей.

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.

Происшествия Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.

Футбол «Барселона» начала поиски нового главного тренера По информации источника, каталонский клуб уже начал поиски нового наставка.

Происшествия В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.

Спорт Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.