Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
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с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».RT на русском06:04
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о гормонотерапии ради беременности
44-летняя Яна Рудковская, которая решила стать российской Ким Кардашьян и показать свою жизнь в реалити-шоу, на презентации проекта «ЯнаСупер» рассказала, что ждет зрителей уже в первых сериях.
Блокнот.ру 07:26
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала - 4,7 балла и автобизнеса - 4,4 балла.
Газета.Ru вчера в 23:04
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.
Car.ru 07:48
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости 00:14
Происшествия
Видео с издевательствами якобы над Шамсутдиновым сняли 6-7 лет назад в уральской колонии
Видеоролик, на котором якобы изображены издевательства над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, было снято в екатеринбургской исправительной колонии № 2 около семи лет назад.
ТАСС 08:17
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Политика
Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Известия 06:43
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Последнее место в пятерке занял Porsche 911, результат - 62,8%. Следом снова расположились представители японских брендов: Nissan GT-R, сохранивший 60,6% и Subaru Impreza WRX, которая за 5 лет подешевела до 60% от первоначальной стоимости.
Car.ru 05:37
Происшествия
Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении взятки размере более 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 07:35
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Шоу-бизнес
Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
Российская газета вчера в 06:00
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Гаджеты
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч устройств на Android
Вредонос получил название Xhelper. Принадлежит он к семейству троянов. Эксперты уже успели окрестить его вирусом-зомби.
Вечерний курьер 06:05
Футбол
Игроки «Ростова» при Карпине стали есть по армейским правилам
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ввёл в команде армейское правило, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Чемпионат 07:14
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Авто
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета 04:00
Технологии
В Китае с ноября запустят национальную сеть 5G
По данным на конец сентября, три основные сотовых оператора по всей стране установили более 80 тыс. базовых станций 5G, к концу года их число вырастет до 130 тыс. Напомним, что первой в мире национальную сеть пятого поколения в апреле этого года запустила Южная Корея.
Telesputnik.ru 08:09
Общество
Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ 05:02