Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».

с чего всё началось

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