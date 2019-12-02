Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа. "Северный поток – 2" значительно ослабил наши позиции на переговорах.

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

Политика Зеленский назвал возможные последствия провала «нормандского саммита» Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Spiegel исключил начало войны в Донбассе в случае провала переговоров в результате "нормандского" саммита в Париже и рассказал о своем "плане б".

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Экономика Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Экономика Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google» Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Спорт Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Общество Россияне оценили ситуацию в стране Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты октябрьского опроса ВЦИОМ.