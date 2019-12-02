Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа. "Северный поток – 2" значительно ослабил наши позиции на переговорах.
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Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

РИА Новости04:06

Зеленский хочет поднять вопрос о транзите российского газа на саммите в Париже

ТАСС03:43

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

RT на русском03:16

Зеленский рассчитывает обсудить вопрос транзита газа на встрече «нормандской четверки»

ФАН03:23

Зеленский может поднять вопрос транзита газа в ходе Нормандской встречи

SM News03:17

Зеленский готов заключить газовый контракт во время «нормандской встречи»

Expert.ru03:42

Президент Украины допускает переговоры по газу в рамках встречи в «нормандском формате»

Экономика сегодня03:32
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Биатлон

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок других людей.
Чемпионат 02:00
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Политика

Зеленский назвал возможные последствия провала «нормандского саммита»

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Spiegel исключил начало войны в Донбассе в случае провала переговоров в результате "нормандского" саммита в Париже и рассказал о своем "плане б".
РИА Новости 03:55
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 03:38
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Экономика

Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Секрет фирмы 03:48
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Культуромания 02:36
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Происшествия

В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих работников автоцентра по подозрению в краже 18 легковых автомобилей.
РБК 03:17
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Кино

В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
РИА Новости 03:48
Футбол

Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»

Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
Sportbox.RU вчера в 16:51
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Спорт

Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
RT на русском вчера в 17:39
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:41
Общество

Россияне оценили ситуацию в стране

Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты октябрьского опроса ВЦИОМ.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра

View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Профиль 01:45
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro

Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
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Гаджеты

В декабре стартует производство iPhone SE2

В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Актуальные Новости 30 ноября в 12:16
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Пятый канал вчера в 23:08
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
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