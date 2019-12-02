Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа. Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.
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