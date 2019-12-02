Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа. Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Зеленский не исключил обсуждения транзита газа на саммите «нормандской четверки»

Коммерсантъ05:18

Зеленский хочет поднять вопрос о транзите российского газа на саммите в Париже

ТАСС03:43

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Газета.Ru06:23

Зеленский подобрел к «Северному потоку-2»

Lenta.ru04:16

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

РИА Новости04:06

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

РБК05:16

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

RT на русском03:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Экономика

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
РБК 07:03
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Известия 08:23
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
RT на русском 06:40
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Общество

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске

В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.
Известия 08:44
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Футбол

Скорее всего Чалов пропустит матч против «Арсенала»

После матча Лиги Европы против «Лудогорца» (1:1) наставник красно-синих Виктор Гончаренко прокомментировал состояние Федора Чалова: — На Чалова выпала очень серьезная нагрузка — он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной.
Bookmaker-ratings.ru 08:33
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне

Комсомольская правда 30 ноября в 22:18
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru 29 ноября в 07:57
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Lenta.ru 01:55
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Общество

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:51
Политика

Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Политика

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
ТАСС 07:24
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Общество

Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU 05:51
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Автоспорт

Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
News.ru вчера в 10:37
Фигурное катание

«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при

Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Нева Спорт 07:58
Футбол

Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»

Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Кино

Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»

Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Газета.Ru 08:14
Гаджеты

В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Российская газета 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное