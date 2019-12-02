Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа. Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.
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Экономика
Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
Политика
На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Происшествия
Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске
В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Футбол
Скорее всего Чалов пропустит матч против «Арсенала»
После матча Лиги Европы против «Лудогорца» (1:1) наставник красно-синих Виктор Гончаренко прокомментировал состояние Федора Чалова: — На Чалова выпала очень серьезная нагрузка — он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Футбол
Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»
Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.
Кино
Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»
Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.