Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа. Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.
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Зеленский не исключил обсуждения транзита газа на саммите «нормандской четверки»

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РИА Новости04:06

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Газета.Ru06:23

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

RT на русском03:16
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