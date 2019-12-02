Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа. Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.

Игры Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.

Общество Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".

Здоровье Роспотребнадзор подхватил гепатит С Согласно акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, который подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова, «установлена связь между оказанием медпомощи в АОДКБ и инфицированием ВГС 169 пациентов».

Политика Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».

Гаджеты Huawei наводнит рынок смартфонами с 5G Учитывая, что Huawei в целом в год продаёт около 250 млн смартфонов, получается, что в следующем году компания ожидает, что около 20% всех её аппаратов будут поддерживать 5G.