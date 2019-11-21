Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты МВФ.
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Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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Об ответе Зеленского Коломойскому: «Для этого комика президентом и сделали»

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Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

РИА Новости02:55
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Общество

Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 06:35
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
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Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
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Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

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Общество

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 05:44
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Lenta.ru 03:29
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Футбол

В Турции пропал российский футболист Садаев

RT на русском 04:03
Общество

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Ведомости 05:31
Экономика

Госдума приняла бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение.
Дума ТВ 05:00
Общество

Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
RT на русском 06:15
Происшествия

Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся

Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
78.ru 05:47
Общество

Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности

Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Аргументы и Факты вчера в 16:03
Политика

Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»

Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России».
РБК вчера в 14:10
Общество

Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
REGNUM 06:11
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Общество

Кудрин отказал попрошайке в подаянии

Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в дом главы Чеховского района Подмосковья

В четверг 21 ноября сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе района Марине Кононовой.
РБК 06:30
Происшествия

Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты

Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
RT на русском 01:40
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
Футбол

Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Труд вчера в 02:43
Происшествия

СКР задержал директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка

Следствие считает, что в 2018-2019 годах Хамуляк и иные, неустановленные пока лица, в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».
Московский Комсомолец 05:47
Общество

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
RT на русском 02:33
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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