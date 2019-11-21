Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты МВФ.
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Общество
Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили
Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Общество
Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Футбол
В Турции пропал российский футболист Садаев
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Экономика
Госдума приняла бюджет на 2020 год
Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение.
Общество
Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
Происшествия
Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся
Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Политика
Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»
Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России».
Общество
Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT
Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Общество
Кудрин отказал попрошайке в подаянии
Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке.
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в дом главы Чеховского района Подмосковья
В четверг 21 ноября сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе района Марине Кононовой.
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Футбол
Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
СКР задержал директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка
Следствие считает, что в 2018-2019 годах Хамуляк и иные, неустановленные пока лица, в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.