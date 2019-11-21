Политика

REGNUMREGNUMЗеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Зеленский после слов Коломойского о России напомнил о роли президента

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Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
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Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
РИА Новости 08:56
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Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
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Игры

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Политика

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РИА Новости 05:15
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
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Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Технологии

Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов

Microsoft и IDC провели исследование и заявили, что около 96% IT-специалистов из России и стран Восточной и Центральной Европы недостаточно квалифицированны.
Ferra 09:34
Политика

Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Интерфакс 08:46
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Политика

Зеленский отказался от помощи Лукашенко

По словам Зеленского, глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз предлагал ему помощь на границе между Россией и Украиной.
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Газета.Ru 08:43
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Экономика

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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 06:30
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Технологии

Павел Дуров советует удалить WhatsApp

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
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Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
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Общество

В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

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Воронежская область получит самый крупный в Черноземье грант

Воронежская область получит из федерального бюджета грант в размере 1,197 млрд. рублей за достижение в 2019 году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба облправительства.
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В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
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Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП на Вербной улице

Как сообщает группа «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», в происшествии, по предварительным данным, пострадали пять женщин – пассажирок маршрутки.
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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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По всей стране поликлиники забиты будущими автомобилистами, которые спешат получить медсправку для водителей до подорожания документа.
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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