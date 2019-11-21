Политика
REGNUMЗеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью
Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив на PC
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Технологии
Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов
Microsoft и IDC провели исследование и заявили, что около 96% IT-специалистов из России и стран Восточной и Центральной Европы недостаточно квалифицированны.
Политика
Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов
Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Политика
Зеленский отказался от помощи Лукашенко
По словам Зеленского, глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз предлагал ему помощь на границе между Россией и Украиной.
Общество
Омских школьников накормили синим омлетом
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Кино
Самое британское кино: в прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Смотрите историческую драму «Аббатство Даунтон» в кинотеатрах с 21 ноября Прошло около полутора лет, и мы вновь застаем хорошо знакомых нам персонажей в 1927 году.
Технологии
Павел Дуров советует удалить WhatsApp
20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Экономика
Воронежская область получит самый крупный в Черноземье грант
Воронежская область получит из федерального бюджета грант в размере 1,197 млрд. рублей за достижение в 2019 году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба облправительства.
Происшествия
На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет
В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
Происшествия
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП на Вербной улице
Как сообщает группа «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», в происшествии, по предварительным данным, пострадали пять женщин – пассажирок маршрутки.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Здоровье
Медсправка для получения водительских прав может подорожать в разы
По всей стране поликлиники забиты будущими автомобилистами, которые спешат получить медсправку для водителей до подорожания документа.
Музыка