Политика
РИА НовостиЗеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты МВФ.
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Политика
В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»
Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов «Северный поток» и «Северный поток —2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Армия и оружие
Россия назвала Турции условие покупки Су-35
В заключении Кладов отметил, что между РФ и Турцией никогда не проводились переговоры, которые затрагивали тему продажи Су-57.
Авто
Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России
Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Политика
«Морское дело» Украина — Россия: Гаагский трибунал начал слушания
В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин
Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Политика
Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной
Между Украиной и Россией невозможно построить непреодолимую "торговую стену", торговля товарами между двумя странами все равно будет существовать, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Политика
ФСБ ткнула Украину носом в пропавшие в Крыму унитазы
Украина, как капризная невестушка, продолжает выкрутасы даже после того, как корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вернули ей из Крыма.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Генерала связали с вымогателями
ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Технологии
Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов
"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Происшествия
В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Экономика
Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).