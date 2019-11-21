Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты МВФ.
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В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны

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Зеленский после слов Коломойского о России напомнил о роли президента

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Зеленский ответил на заявление Коломойского о мире с Россией

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Политика

В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов «Северный поток» и «Северный поток —2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
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Discover24 03:17
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В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.
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Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин

Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Lenta.ru 10:25
Политика

Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной

Между Украиной и Россией невозможно построить непреодолимую "торговую стену", торговля товарами между двумя странами все равно будет существовать, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
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Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

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Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
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Политика

ФСБ ткнула Украину носом в пропавшие в Крыму унитазы

Украина, как капризная невестушка, продолжает выкрутасы даже после того, как корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вернули ей из Крыма.
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Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Происшествия

Генерала связали с вымогателями

ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
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"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
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Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

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В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
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Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

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Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии

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Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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