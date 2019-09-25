с чего всё началось

Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп. Президент Украины отметил, что едва ли кто-либо может на него давить, так как он является главой независимой Украины.

Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа

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