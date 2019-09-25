Политика
RuNews24.ruЗеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа
Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп. Президент Украины отметил, что едва ли кто-либо может на него давить, так как он является главой независимой Украины.
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с чего всё началось
По заявлению главы украинского государства Владимира Зеленского, единственный человек, который может на него давить, является его 6-летний сын, передает РБК.Инфорос04:45
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