Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
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с чего всё началось
По заявлению главы украинского государства Владимира Зеленского, единственный человек, который может на него давить, является его 6-летний сын, передает РБК.Инфорос04:45
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Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
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Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 7-го тура чемпионата Франции забил свой первый гол в текущем сезоне.
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Общество
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Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
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Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
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После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
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Кошки привязываются к хозяевам больше, чем собаки
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В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
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Американская актриса, танцовщица и хореограф Дженна Дуан призналась, что ждет ребенка от актера и певца, лауреата премии «Тони» Стива Кази.
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Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
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Интерфакс 04:05
Кино
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Афиша Daily 23 сентября в 02:32
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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Lenta.ru 05:58
Происшествия
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RT на русском 03:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
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РБК вчера в 12:17
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Нейросеть Яндекса узнала страну по фотографии
N+1 вчера в 10:40
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Общество
Кондратьев и Абрамович прогулялись по набережной Геленджика
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Политика
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
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Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений.
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