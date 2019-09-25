с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

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Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Экономика Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".

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Происшествия Судно с моряками из России село на мель в Швеции Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк оформила завещание Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.

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Шоу-бизнес Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем «ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.