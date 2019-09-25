Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
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с чего всё началось
По заявлению главы украинского государства Владимира Зеленского, единственный человек, который может на него давить, является его 6-летний сын, передает РБК.Инфорос04:45
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Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
РИА Новости 04:34
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Политика
На Украине назначили нового главу Национальной полиции
Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
RT на русском 06:40
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем»
Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.
Piter.tv 07:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Здоровье
В Коми порядка ста детей нуждаются в паллиативной помощи
В Коми порядка ста детей числятся в реестре по оказанию паллиативной помощи.
Комиинформ 06:31
Футбол
СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти)
Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».
Bookmaker-ratings.ru 07:41
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан
Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
RT на русском 05:37
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Происшествия
Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»
Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Космос
Корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправится с Байконура на МКС
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика
Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
РИА Новости 07:03
Авто
В России появится новая автомобильная марка
Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.
SpeedMe вчера в 08:00
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Гаджеты
Производители ПК снова готовятся к нехватке процессоров Intel
Производители ПК готовятся к повторению нехватки процессоров Intel, которая преследует рынок на протяжении нескольких кварталов с середины 2018 года.
iXBT.com вчера в 05:48
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Гаджеты
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo выйдет с двумя экранами
Известно, что оба дисплея имеют разрешение 4K. В России начались продажи ноубука ZenBook Pro Duo от компании ASUS.
Дни24 03:52