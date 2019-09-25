Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
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 главы украинского государства Владимира Зеленского, единственный человек, который может на него давить, является его 6-летний сын, передает РБК.
Инфорос04:45

Подробнее о событии

Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа

РБК05:00

Зеленский назвал человека, который может давить на него

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Зеленский прокомментировал публикации о давлении со стороны Трампа

РИА Новости04:37

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

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Зеленский назвал единственного способного на него давить человека

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«На меня давить может только мой сын»: Зеленский прокомментировал скандал с Трампом

Вести.Ru02:35

Зеленский высказался о давлении Трампа во время их переговоров

РЕН ТВ05:59
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Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
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Комедия про Гитлера от создателя «Тора: Рагнарек» не выйдет в России

Lenta.ru 07:24
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика

ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
РИА Новости 04:34
Происшествия

В Норвегии загорелся российский траулер

На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Политика

На Украине назначили нового главу Национальной полиции

Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
RT на русском 06:40
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем»

Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.
Piter.tv 07:42
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Политика

Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
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Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Здоровье

В Коми порядка ста детей нуждаются в паллиативной помощи

В Коми порядка ста детей числятся в реестре по оказанию паллиативной помощи.
Комиинформ 06:31
Футбол

СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти)

Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».
Bookmaker-ratings.ru 07:41
Происшествия

Суд продлил на три месяца домашний арест студенту Егору Жукову

Газета.Ru 07:42
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан

Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
RT на русском 05:37
Экономика

В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Кино

В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Футбол

Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Происшествия

Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
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Космос

Корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправится с Байконура на МКС

Вести.Ru вчера в 23:13
Армия и оружие

В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

Lenta.ru 02:58
Политика

Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы

Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
РИА Новости 07:03
Авто

В России появится новая автомобильная марка

Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.
SpeedMe вчера в 08:00
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
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Производители ПК снова готовятся к нехватке процессоров Intel

Производители ПК готовятся к повторению нехватки процессоров Intel, которая преследует рынок на протяжении нескольких кварталов с середины 2018 года.
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МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Гаджеты

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo выйдет с двумя экранами

Известно, что оба дисплея имеют разрешение 4K. В России начались продажи ноубука ZenBook Pro Duo от компании ASUS.
Дни24 03:52
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