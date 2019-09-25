с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Политика ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Политика На Украине назначили нового главу Национальной полиции Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Футбол Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем» Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.

Здоровье В Коми порядка ста детей нуждаются в паллиативной помощи В Коми порядка ста детей числятся в реестре по оказанию паллиативной помощи.

Футбол СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти) Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

Происшествия Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.

Экономика В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

Футбол Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.

Происшествия Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле» Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Политика Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Авто В России появится новая автомобильная марка Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Гаджеты Производители ПК снова готовятся к нехватке процессоров Intel Производители ПК готовятся к повторению нехватки процессоров Intel, которая преследует рынок на протяжении нескольких кварталов с середины 2018 года.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.