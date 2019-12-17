Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».
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Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Известия16:19

Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

РБК15:09

Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

Газета.Ru13:44

Зеленский прокомментировал столкновения около здания Рады

РИА Новости13:57

Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

ТАСС13:51

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Коммерсантъ14:45

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском14:05
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Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»

Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
ODDS.ru 12:37
Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
РБК вчера в 15:47
Происшествия

Названа причина пожара в колледже в Одессе

РИА Новости 09:47
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском вчера в 02:50
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru 04:48
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Политика

Опубликован текст законопроекта о децентрализации власти на Украине

На сайте Верховной рады опубликован проект поправок к Конституции Украины о децентрализации власти, который 13 декабря подал на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский.
Грани.ру вчера в 10:19
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Политика

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 16:30
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной

РБК 08:36
Экономика

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ вчера в 03:35
Авто

На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4

АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
МИР 24 вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома

Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Вести Подмосковья 11:22
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
RT на русском 15:51
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Общество

Москва определила первые адреса реновации на месте сносимых домов

РИА Новости 05:53
Политика

В Госдуме оценили готовящиеся санкции США против «Северного потока-2»

В Госдуме оценили готовящиеся США санкции против российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 16:29
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Авто

Почему YouDrive готов распродать свой автопарк клиентам

С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 02:12
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Армия и оружие

В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 16:21
Футбол

«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Реалом»

Sportbox.RU 15:41
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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