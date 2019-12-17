Политика
Lenta.ruЗеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».
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Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Политика
NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство
Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Хоккей
Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Политика
МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом
Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Общество
В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу
Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина
Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском
Большинство россиян (67%) считают, что отношения между Москвой и Киевом не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Футбол
В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22
Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Здоровье
Названы 4 симптома появления тромбов и продукты, защищающие от них
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Наука
Грипп резко снижает риск заболеть простудой
Оказалось, что число заражений простудой резко уменьшается во время эпидемий гриппа, и наоборот.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Общество
В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.