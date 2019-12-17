Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».
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Зеленский высказался о проходящих в Киеве протестах

Газета.Ruвчера в 17:01

Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве

РИА Новостивчера в 13:57

Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

РБКвчера в 15:09

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русскомвчера в 14:05

Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Известиявчера в 16:19

Зеленский осудил беспорядки возле Рады, но пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

ТАССвчера в 13:51

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Коммерсантъвчера в 14:45
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Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:12
Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство

Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Красная весна вчера в 18:46
Хоккей

Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ

RT на русском 01:40
Политика

Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»

Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
RT на русском 00:42
Политика

МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом

Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
ГЛАС.RU вчера в 19:22
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Общество

В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Lenta.ru вчера в 08:28
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Новая Кубань вчера в 02:37
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 23:36
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Live24 вчера в 03:27
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика

Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском

Большинство россиян (67%) считают, что отношения между Москвой и Киевом не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 17:46
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
Футбол

В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22

Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
KM.ru 01:14
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 16 декабря в 08:08
Здоровье

Названы 4 симптома появления тромбов и продукты, защищающие от них

Ugpressa.ru вчера в 23:07
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Наука

Грипп резко снижает риск заболеть простудой

Оказалось, что число заражений простудой резко уменьшается во время эпидемий гриппа, и наоборот.
Волгоградская правда вчера в 06:04
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Российская газета вчера в 21:16
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета вчера в 06:14
Общество

В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
RT на русском вчера в 22:56
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
CyberSport.ru вчера в 22:44
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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