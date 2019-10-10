Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.

Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

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