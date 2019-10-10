Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Политолог объяснил политической несостоятельностью звонки Зеленского Путину

ФАН04:03

Зеленский о звонках Путину: «с меня корона не упадет»

Московский Комсомолецвчера в 18:18

Зеленский считает звонки Путину первыми шагами к урегулированию в Донбассе

РИА Новостивчера в 16:33

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

РБКвчера в 17:09

Зеленский первый звонил Путину

Газета.Ruвчера в 17:03

Зеленский назвал разговоры с Путиным шагами к урегулированию в Донбассе

Коммерсантъвчера в 17:53

Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

RT на русскомвчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:24, Вашингтон
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Армия и оружие

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Армия и оружие

Беспилотниками ПНС в Ливии управляют турецкие военные

ФАН 06:02
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Коммерсантъ 04:23
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Здоровье

Роспотребнадзор назвал безопасную для здоровья температуру в доме

В Роспотребнадзоре рассказали о безопасной температуре в жилых помещениях.
Gazeta.SPb 09 октября в 05:21
Финансы

Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Экономика

Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com 09 октября в 23:51
Политика

Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующие власти Украины

РИА Новости 04:37
Происшествия

«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.
Sport24.ru 05:42
Наука

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Политика

WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ

Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.
ТАСС 05:22
Футбол

«Динамо» всё ещё не расторгло контракт с Хохловым

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» всё ещё не расторгло контракт с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Чемпионат 05:54
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Политика

Дональд Трамп открыл канал на Twitch

CyberSport.ru 03:56
Авто

Стартовали продажи лимитированной версии моделей Lada

Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.
Tvoe-avto.com 03:58
Футбол

Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0

Футболисты «Зенита» помогли сборной России по футболу разгромить Шотландию со счетом 4:0. Матч квалификации на Евро-2020 прошел в московских «Лужниках» вечером 10 октября.
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Футбол

Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы

В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Здоровье

Названы помогающие очистить сосуды продукты

ФАН вчера в 02:53
Теннис

Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае

Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
Вести.Ru 05:03
Политика

Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное