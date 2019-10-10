Политика
Lenta.ruЗеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
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Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасную для здоровья температуру в доме
В Роспотребнадзоре рассказали о безопасной температуре в жилых помещениях.
Gazeta.SPb 09 октября в 05:21
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com 09 октября в 23:51
Происшествия
«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии
Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.
Sport24.ru 05:42
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Политика
WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ
Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.
ТАСС 05:22
Футбол
«Динамо» всё ещё не расторгло контракт с Хохловым
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» всё ещё не расторгло контракт с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Чемпионат 05:54
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Политика
Дональд Трамп открыл канал на Twitch
CyberSport.ru 03:56
Авто
Стартовали продажи лимитированной версии моделей Lada
Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.
Tvoe-avto.com 03:58
Футбол
Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0
Футболисты «Зенита» помогли сборной России по футболу разгромить Шотландию со счетом 4:0. Матч квалификации на Евро-2020 прошел в московских «Лужниках» вечером 10 октября.
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Футбол
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН вчера в 02:53
Теннис
Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае
Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
Вести.Ru 05:03
Политика
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21