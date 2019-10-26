Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов. По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Зеленский рассказал о разговоре с «вооружёнными людьми» в Донбассе

RT на русском13:06

Зеленский оценил свою перепалку с националистами в Донбассе

URA.Ru16:56

Зеленский раскрыл детали разговора с националистами в Донбассе

Газета.Ru13:15

Зеленский сообщил детали встречи с добровольцами в Донбассе

РБК21:19

После инцидента в Донбассе Зеленский заявил, что «готов и дальше говорить»

Вести.Ru12:28

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости12:00

Зеленский о поездке в Золотое: капитуляции не будет

Украина.ру12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
Наука

Опровергнута причина исчезновения неандертальцев

Популярная механика 11:51
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Армия и оружие

США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК

Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.
Экономика сегодня 13:14
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Автоспорт

Валттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

F1news.ru 19:05
Общество

Эксперт: красная икра вряд ли сильно подорожает к Новому году

3 июня телеканал «360» сообщал, что в Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.
RT на русском 21:26
Происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1

RT на русском 21:03
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Космос

Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты

Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва 19:58
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Футбол

Хет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд

Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.
Евро-футбол.ру 14:21
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Гаджеты

GeForce GTX 1660 Super поражает производительностью в первых тестах

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super будет представлена 29 октября. Она будет полностью копировать GTX 1660 за исключением памяти.
iXBT.com 24 октября в 11:30
Происшествия

Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Lenta.ru 17:19
Общество

Испанский диетолог назвала часто вызывающие отравления продукты

Известия 17:26
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 24 октября в 05:58
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Шоу-бизнес

Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Анастасии Решетовой

В ближайшие дни мать скончавшегося начинающего певца приедет к Решетовой навестить мальчика, а пока его отец отдыхает на Мальдивах и катается на доске по волнам.
ГлобалМСК.ру 11:28
Авто

Электромобиль Nissan Leaf получил полноприводную версию

Серийного продолжения полноприводный Leaf e + не получит, но технологии, которые были применены в прототипе в дальнейшем можно будет встретить в других электрических моделях Nissan.
Tvoe-avto.com 18:08
Кино

Макото Синкай представил анимационный фильм «Дитя погоды» в Москве

ТАСС вчера в 16:36
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное