Политика
iReactorЗеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свой разговор с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
«Не входить в клинч». Павлив раскрыл, что Зеленскому нельзя делать с радикалами
Украина.рувчера в 10:08
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
F1news.ru 18:34
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Автоспорт
В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек
На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков.
ТК Звезда 13:26
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Известия 07:28
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Космос
Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году
Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
Lenta.ru вчера в 12:22
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
MobiDevices вчера в 05:57
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Спорт
Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Победительница чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года.
Российская газета 15:32
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие
С-300 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения», — говорится в сообщении.
Известия 08:47
Футбол
Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»
В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Уотфорда, а Бернли в гостях встретится с Шеффилд Юнайтед.
Советский спорт 14:20
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Футбол
Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
Sports.ru 07:17
Происшествия
На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга
По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Фонтанка.Ру 17:12
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
OAnews 07:54
Происшествия
Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети
Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь человек погибли и девять пострадали.
ФАН 01:53
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости 07:02
Общество
Финляндия переходит на зимнее время
Переход на «зимнее» время обуславливается тем, что световой день уменьшается, население тратит больше электроэнергии, которая в Финляндии достаточно дорогая.
Реквизит 23 октября в 10:46
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service вчера в 03:43
Космос
Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС
Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 23 октября в 08:02
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Общество
Раскрыты параметры новой пенсионной реформы
Итоговый план реформы накопительной пенсии в России получил название «гарантированный пенсионный план» (ГПП) и предполагает добровольное участие граждан, а также государственные гарантии накоплений.
Ридус вчера в 00:40