Президент Украины Владимир Зеленский оценил свой разговор с националистами в районе разведения войск в Донбассе.

Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе

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