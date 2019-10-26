Политика
ИА НовороссияЗеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом
Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое. По его словам, последние двое суток он провел в Золотом, где встретился с местными жителями. Именно они рассказали ему о поселившихся на окраине в частном доме вооруженных людях.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Футбол
Карпин поздравил Попова: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле»
Валерий Карпин поздравил Ивелина Попова с днем рождения.
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Наука
Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Футбол
«Спартак» заинтересовался Жабой
Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бразильского полузащитника греческого ПАОК Лео Жабу.
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Шоу-бизнес
Водянова в белом ретро-платье повеселилась на свадьбе во Владикавказе
Нева предстала в платье с рюшами горчичного цвета.
Общество
Миллион человек вышли на митинг в столице Чили
Миллион человек вышли на митинг в Сантьяго, чтобы выразить недовольство политикой властей Чили. Об этом сообщила мэр столицы Карла Рубилар.