Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое. По его словам, последние двое суток он провел в Золотом, где встретился с местными жителями. Именно они рассказали ему о поселившихся на окраине в частном доме вооруженных людях.

Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом

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